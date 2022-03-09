عاجل- الرئيس السيسى: ندعم المساعى الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى بشأن آخر التطورات على صعيد الازمة الروسية الأوكرانية.

وأكد الرئيس السيسى ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكل المساعى الدبلوماسية التى من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، واستعداد مصر لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة فى هذا الصدد سواء ثنائيًا، أو على الصعيد المتعدد الأطراف.

وأضاف راضى أن الرئيس أكد متابعة مصر باهتمام بالغ للتطورات الميدانية المُتلاحقة، والأولوية القصوى التى توليها مصر لسلامة وأمن المواطنين المصريين المتواجدين فى أوكرانيا، معربًا عن التقدير للإجراءات التى اتخذها الجانب الروسى لتيسير خروج المواطنين المصريين، والتطلع لمواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم.

وتابع السفير بسام راضى أن الاتصال تناول كذلك التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف أطر التعاون الاستراتيجية بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشتركة التنموية الجارية بينهما، إذ أكد الجانبان على متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التى تجمع بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات، إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى.