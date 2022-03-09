محافظ الجيزة: المرحلة الثانية من «حياة كريمة» ستشهد انطلاقة غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا مع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق لمناقشة الموقف الحالى للمراكز المدرجة بالمرحلة الثانية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحديد الاحتياجات المطلوبة للمراكز المقرر إدراجها بالمرحلة الثانية وهم "83 قرية وتوابعها بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين".





ووجه محافظ الجيزة الشكر للقوات المسلحة بأجهزتها المختلفة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدورهما الملموس فى انجاز تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مركزى الصف وأطفيح. وأشار محافظ الجيزة أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستشهد انطلاقة غير مسبوقة فى تنفيذ المشروعات التنموية والنهوض بالبنية التحتية بصورة مماثله لما تشهده حاليا المراكز المدرجة بالمرحلة الأولى والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز ومنشآت تعليمية وصحية ومراكز للشباب. ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة الانتهاء من توفير الأراضى الفضاء اللازمة للمشروعات المقرر تنفيذها فى شتى القطاعات وإعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمه للمشروعات خلال أسبوعين على الاكثر فى اطار التجهيزات التى تعدها المحافظة مع الأجهزة المعنية فى ذلك الشأن لتدشين المرحله الثانية وتنفيذ مشروعاتها. وأضاف راشد بأن المحافظة لاتدخر جهدآ فى تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أيه معوقات او عقبات قد تواجه الجهات القائمة خلال التنفيذ. الاجتماع الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المراكز المعنية.

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