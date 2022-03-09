جدة - نرمين السيد - قدم الفقرة مجموعة من الفنانين، وكورال الأطفال والشباب، بالتعاون بين وزارتى التضامن والشباب والرياضة. فى سياق متصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أسر الشهداء دفعت ثمنا غاليا فى تقديم أبنائها فداء للوطن ، مشددا على ضرورة أن نحافظ على ماقدمه خيرة شباب مصر من أجل الوطن، وأن أقل ثمن ندفعه هو أن نحافظ على ما ضحى هؤلاء من أجله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى يشاهد فقرة فنية وطنية خلال احتفالية يوم الشهيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.