محافظ الدقهلية: تكثيف الحملات على الأسواق ولن نسمح بالفساد

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد وخصوصا فى الأسواق والمحلات وكل منشآت بيع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين فى منافذ البيع، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وأوضح مختار فى تصريح اليوم الأربعاء أنه يتابع يوميا نتائج حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء والمشكلة من مسئولى قطاعات التموين، والصحه، والطب البيطرى، والبيئه، والتى يتم من خلالها التفتيش على الاسواق والمحلات ويتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

وأشار إلى أن جهود الحملة التى تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة المطرية، أسفرت عن ضبط 1300 كجم دقيق ابيض مدعم قبل البيع بالسوق السوداء وكذا 10 أطنان من السكر بدون فواتير و160 كجم ملح بدون فواتيرو2 طن أرز أبيض بدون فواتير وكميه 100 عبوة سمن بدون فواتير، وتم التحفظ على 63 علبه سجائر مجهوله المصدر وعدد 63 عدد زجاجه مشروبات غازية و108 باكت مجهوله المصدر وتم أعدام كميه 500 كجم اغذيه متغيره فى خواصها الطبيعيه.

وكلف مختار رئيس مركز والمطرية بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المذكورة بالتنسيق والتعاون مع المديريات الخدمية المختصة، مشددا على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.