/684325/ماجدة-زكي-تتسبب-بتأثر-وبكاء-الرئيس-السيسي-في-يوم-الشهيد

حضر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إحتفالية خاصة بيوم الشهيد، والندوة التثقيفية الـ35، كما شاركت الفنانة ماجدة زكي في مشهد تمثيلي عن أسر الشهداء عند معرفة خبر نوال ابنهم الشهادة، وجسدت مجدى دور الأم الحزينة للفراق السعيدة بفوز ابنهاب الشهادة.

دوت الخليج يرصد بكاء الرئيس السيسي بسبب انهيار ماجدة زكي على المسرح

ماجدة زكي تنهار على المسرح

انهارت الفنانة ماجدة زكي أثناء تجسيدها لدور ام الشهيد عند وصولها خبر استشهاده، وأدائها المؤثر وشعورها بالألم الحقيقي التي عاشته كل ام شهيد، أدعى إلى تأثر الرئيس السيسي وبكاءه بشدة أثناء متابعته للمشهد التمثيلي، خاصة خلال حديثتها مع ابنها البطل الشهيد عندما تخيلته بعد الإستشهاد وهو يعزيها ويطمئنها عليه وعلى الراحة والسعادة التي يتمتع بها بعد فراقه عالمنا المؤلم.

اسكتش يوم الشهيد 2022

قدم كل من ماجدة زكي، خالد الصاوي، ميان السيد وأمير رمزي دور أفراد أسرة الشهيد نور، الذي قام بدوره الفنان أحمد خالد صالح، وجسدوا على المسرح حالة إنسانية مؤثرة كاملة على المسرح، عاشتها ولاتزال تعيشها آلاف الأسر المصرية التي تملك ابنه في الجيش المصري، حيث أنهم جسدوا القلق التي تعيشه كل أسرة على ابنها، والجزم العارم وقت فراقه، والفرح الذي يتملكهم عند نواله الشهادة.

علي الحجار وهبة مجدي في دويتوا غنائي في إحتفالية يوم الشهيد 2022

ظهر الفنان علي الحجار والفنانة هبة مجدي على المسرح أثناء الإحتفال بيوم الشهيد 2022، وقدما أغنية مُعدَّة خصيصة لهذه الإحتفالية، وكانا يقدمانها وهم بثياب بيض تبعث الفرح لما رحلوا عن عالمنا لينضموا لصفوف الشهداء عند ربهم، بعدما أنتقلوا إلى الرفيق الأعلى وهم يقدمون واجبهم الوطني تجاه بلدهم مصر.

الندوة التثقيفية الـ35 واحتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

يُذكر أن الرئيس السيسي يحضر الآن الندوة التثقيفية الـ35، بمناسبة الاحتفال بالقوات المسلحة ويوم الشهيد الموافق ذكرى أستشاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى 9 مارس عام 1969، والتي تدل على اهتمام الدولة بابناء من القوات المسلحة وتقديرها للشهداء منهم.