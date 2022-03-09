/684324/يوم-الشهيد-2022--استشهاد-أحمد-خالد-صالح-أمام-الرئيس-السيسي

تصدر اسم الفنان أحمد خالد صالح التريند بعد ظهوره منذ قليل بعد مشاركته باحتفالية يوم الشهيد 2022 التي أقيمت اليوم الأربعاء بحضور الرئيس السيسي.

دوت الخليج ترصد مشاركة أحمد خالد صالح باحتفالية يوم الشهيد

استشهاد أحمد خالد صالح

جسد الفنان أحمد خالد صالح خلال عرض مسرحي قدمه مجموعة من الفنانين أمام الرئيس السيسي أثناء الندوة التثقيفية الـ 35 الخاصة باحتفال القوات المسرحية بيوم الشهيد، شخصية الشهيد "نور"، وجسدت الفنانة ماجدة زكي شخصيته والدته وخالد الصاوي والده.

وأظهر العرض كيف تعاملت الأسرة المصرية مع نبأ استشهاد نجلهم الظابط الحربي الذي يخدم في سيناء وذلك أثناء تلبية نداء الوطن، وشارك ماجدة زكي، وخالد الصاوي، في العرض أمام الرئيس السيسي كلا من مايان السيد ورامز أمير وأحمد خالد صالح حيث تفاجأت الأسرة بخبر استشهاد ابنها ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين.

خالد الصاوي وماجدة زكي أمام الرئيس السيسي

ويظهر الشهيد نور وهو أحمد خالد صالح، يزور والدته ويجري معها حوارًا افتراضيًا بعد استشهاده، حيث قال: "أنا منعم يا أمي مش مرتاح بس"، لترد عليه ماجدة زكي وتقول له: "أبوك قلقان عليك، تعالى ناكل الأكل اللي بتحبه.. تروح فين تاني وتسيبني".

واستكمل أحمد خالد صالح كلامه وقال: "هروح تاني سيناء وأفضل أروح وآجي وعمري ما هبطل، مفيش تاني لا خوف ولا موت، عدى الموت يا أم نور، عديت الباب الكبير اللي بيعديه مبيموتش، بتجيلنا لحظة بنشوف فيها ونسمع ونتخير واللي قدم ويدفع تمن هبيدفع ويعدي ويعيش".

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ماجدة زكي تتسبب بتأثر وبكاء الرئيس السيسي في يوم الشهيد

ومن جانبه تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحديث الذي دار بين الفنانين وبكى تأثرًا به في العرض المسرحي الذي كان يقام أمام الرئيس، ويأتي ذلك بالتزامن مع الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وحضر عدد من كبار رجال الدولة والمسئولين والوزراء الاحتفالية ومنهم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.