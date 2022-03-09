/683988/رئيس-سياحة-النواب-تتحدث-لـ-تحيا-مصرعن-آخر-تطورات-أزمة-أسعارالعمرة-وتستعرض-التسهيلات-الجديدة

قالت الدكتورة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسات مع كل من وزارة السياحة والآثار، ووزارة الصحة ومع إتحاد الغرف السياحية، واللجنة العليا للعمرة لمناقشة تدعيات زيادة أسعار الحج والعمرة وزيادة، موضحة أن اللجنة أوصت الحكومة بضرورة النظر في زيادة أعداد المعتمرين خلال شهرى شعبان ورمضان، فضلا عن ضرورة إعادة تسعير برامج العمرة حتى تكون الرحلات في متناول المواطن البسيط.

دوت الخليج

«سياحة النواب» تطالب الحكومة بزيادة أعداد المعتمرين

كما أوصت اللجنة بإلغاء تكلفة PCR قبل السفر والعودة بهدف تقليل التكلفة في برنامج العمرة، إضافة إلى عدم تحميل تكلفة انتقال الأطباء على شركات السياحة لعدم تحميل المعتمرين تكلفة إضافية.

وأكدت رئيس سياحة النواب، الدكتورة نورا علي، أن اللجنة تقدمت بطلب للحكومة بشأن زيادة عدد المعتمرين في شهر شعبان ورمضان، لافتة إلي أن المملكة العربية السعودية قررت التخفيف من الإجراءات الاحترازية، مما سينعكس على عدم وجود بي سي ار ، إضافة إلى عدم وجود الطبيب المرافق ، خيث طالبت اللجنة بعدم وجود طبيب أو ممرض مرافق.

طلب احاطة للحكومة بشأن زيادة عدد المعتمرين في شهر شعبان ورمضان

قالت نورا علي أن طلب اللجنة هوا اعادة التصحيح لكل هذه الامور حتي يكون السكر مناسب للمواطن البسيط ومناشدا وزارة الصحة بعدم مرافقة طبيب لدي المعتمرين لكي نخفف علي المعتمر