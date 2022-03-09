/684321/بعثة-الأهلي-تصل-جنوب-إفريقيا-لمواجهة-صن-داونز

وصلت منذ قليل ظهر اليوم الأربعاء، بعثة النادي إلي مطار جوهانسبرج بجنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيرة صن داونز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري ابطال إفريقيا، وذلك بعد تحقيق المارد الأحمر الفوز علي بيراميدز بنتيجة 3 أهداف دون رد.

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة سجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث، بعد عرضية من علي معلول تغالط شريف إكرامي ليستغلها الأول ويسجل الكرة في الشباك.