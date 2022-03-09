/684319/رئيس-تضامن-النواب يهنئ-الرئيس-السيسي-بذكري-يوم-الشهيد

هنَّأ رئيس تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة البواسل، قادةً وضباطًا وجنودًا، ورجال الشرطة وجميع المصريين التحية العظيمة بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام.

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وأكَّد رئيس تضامن النواب، أنَّ الشهداء يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن تراب الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره ويقدِّمون أرواحهم الطاهرة بطيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكيَّة من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمنه وتهدِّد استقراره" ويسطرون بدمائهم وطننا قويا جديدا يضع مصر في مصاف دول العالم الكبرى بإرادتهم الصلبة والقوية وعزيمتهم التي لا تقهر نحو هدف حماية الوطن، وبالتالي على المصريين جميعا مواصلة تلك العزيمة لبناء مصر الجديدة".

رئيس تضامن النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكري يوم الشهيد

وقدم القصبى، الشكر لجموع الشعب المصرى الذى تحدى بإرادته وصلابته تلك المؤامرات التى تحاك ضدنا واستطاع بفطنته دحضها والالتفاف حول الوطن وقيادته السياسية لعبور تلك المرحلة بسلام وسط منطقة ملتهبة كما تقدم بخالص العزاء لأسر الشهداء جميعا داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم واسع رحمته.

الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

هذا و يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثون للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على العرض المسرحي الذي شارك خالد الصاوى، وماجدة زكى في عرضه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة قائلا:" خلتونا نعيش الحقيقة اللى بتعشيها أسر كتير بتقدم ابنها شهيد أو حتى مصاب.. العمل الدرامى دائما بيوفر فرصة لنا كلنا يسجل وقائع يمكن أحنا مش بنعشها كلنا.. الأسر دفعت ثمن كبير في تقديم أبنائها شهداء بعد ما ربت وكبيرت.. بعد ما كال مالي الدنيا بقا شهيد وبرضو شهيد مالي الدنيا.. ولكن فراق الابن أو الزوج صعب.. بشكركم وبقولكم يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي تبين ان الثمن الذي تم دفعه كبير من أجل ان نعيش.. وأفضل ثمن ندفعه لهؤلاء المضحيين هو أن نحاففظ على ما قام به هؤلاء من جيش وشرطة ومواطنين".