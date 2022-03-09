وصول جثمان شقيق أحمد عبد لعزيز إلى مسجد آل رشدان (فيديو)

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دوت الخليج

وصول جثمان شقيق أحمد عبد العزيز

استقبل الفنان أحمد عبد العزيز جثمان شقيقه بنظرات من الحزن والقهر داخل مسجد ال رشدان، بعد أن وافته المنية مساء أمس الثلاثاء 8 مارس.

وفاة شقيق أحمد عبد العزيز

يشار إلى أن الفنان أحمد عبد العزيز أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن رحيل شقيقه، إذ كتب أحمد عبد العزيز عبر موقع فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، شقيقي، الأستاذ يحيى عبد العزيز، المحاسب، اللهم ارحمه واغفر له، وأسكنه فسيح جناتك».

عزاء شقيق أحمد عبد العزيز

وكشف أحمد عبد العزيز عن تفاصيل عزاء شقيقه، وكتب: «العزاء نفس اليوم الاربعاء بنفس المسجد قاعة الحمد من الساعة 8:30 الي الساعة 11 مساء رجال ونساء، نسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم».