/684316/هبة-مجدي-تغني-أمام-الرئيس-السيسي-في-يوم-الشهيد-2022

تُقام اليوم 9 مارس إحتفالية يوم الشهيد يوم 2022، بحضور عدد من نجوم الفن، وظهرت الفنانة هبة مجدي على المسرح تشارك الفنان علي الحجار في غناء أغنية خاصة بيوم الشهيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج يرصد غناء هبة مجدي في إحتفالية يوم الشهيد 2022

هبة مجدي في إحتفالية يوم الشهيد

ظهرت هبة مجدي وهي تغني أغنية مُعدة خصيصًا ليوم الشهيد، ذلك إلى جانب عرض اسكيتش تمثيلي لأسرة مصرية تعرف خبر استشهاد ابنها الأكبر أثناء خدمته في شبه جزيرة سيناء، وكانت هبة تشارك الفنان علي الحجار في دويتو غنائي مؤثر.

هبة مجدي في إحتفالية يوم الشهيد

ظهرت هبة مجدي وهي تغني أغنية مُعدة خصيصًا ليوم الشهيد، ذلك إلى جانب عرض اسكيتش تمثيلي لأسرة مصرية تعرف خبر استشهاد ابنها الأكبر أثناء خدمته في شبه جزيرة سيناء، وكانت هبة تشارك الفنان علي الحجار في دويتو غنائي مؤثر.

علي الحجار في إحتفالية يوم الشهيد 2022

خرج الفنان علي الحجار من تحت المسرح وهو يغني أغنية أسألوا كتب التاريخ، المخصصة ليوم الشهيد 2022، وكانت يغني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة مكع الفنانة هبة مجدي، هذا بالتبادل مع جمل الفنانة مجدة زكي، والفنان خالد الصاوي خلال الاسكتش التمثيلي الذي قدموه على المسرح.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يبكي بسبب مجدى زكي

تأثر الفنانة مجدى زكي في أسكيتش عن الشهيد في الإحتفالية الخاصة بيوم الشهيد، تسبب في بكاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كما حدث مع عدد من حضور الإحتفال، لما عكسته من شعور الأم المتألمة لفراق ابنها البكري، وفرحتها لنوال الشهادة في ذات الوقت، كما جسد الفنان أحمد خالد صالح دور الابن الشهيد، وقام الفنان خالد الصاوي بدور الأب، أما ميان السيد وأمير رمزي جسدا الأخوات الأصغر للشهيد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر احتفالية يوم الشهيد 2022

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء 9 مارس، الندوة التثقيفية الـ35 وإحتفالية يوم الشهيد، وجاءت هذه الندوة فى دليلًا على تقدير الدولة لدور القوات المسلحة، وما قدمه شهداءها فداءًا لبلدهم، وأهتمام الدولة بمن ظلوا أوفياء ويقدمون أرواحهم فداءًا لمصر، وتزامن الإحتفال بيوم الشهيد ذكرى استشهاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق أول عبد المنعم رياض فى التاسع من مارس عام 1969.

ظهور علي الحجار في برنامج معكم منى الشاذلي

حل الفنان علي الحجار في برنامج معكم منى الشاذلي قريبًا، بصحبة ابنه أحمد الحجار، وعرضوا عدد من التفاصيل الفنية والشخصية بينهما، وأدى علي الحجار بعض من أغنياته أثناء الحلقة.