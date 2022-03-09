/684315/ميناء-سفاجا-يستقبل-السفينة-دليلة--والحرية

شهدت مواني البحر الاحمر نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع اليوم الاربعاء، حيث بلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 9سفينة خلال اليوم .

دوت الخليج

وسجلت الهيئة بموانيها دخول 6 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.

التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ

كما يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، وفي هذا السياق تم تداول 2137 طن بضائع عامة ومتنوعة و428 شاحنة و 44 سيارة ملاكي .

حيث شملت حركة الصادرات تداول 1484 طن بضائع عامة ومتنوعة 223 شاحنة و 18 ملاكي ، كما شملت حركة الواردات تداول 653 طن بضائع عامة ومتنوعة 205 شاحنة و 26 ملاكي.

استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة

واستقبلت استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 79 شاحنة و 15 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 46 شاحنة والسفينة JAOHAR UK فارغة قادمة من الصومال لشحن فوسفات والسفينة NADA فارغة قادمة من جيبوتي لشحن اسمنت وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 67 شاحنة و 3 ملاكي

و السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 91 شاحنة و 2 ملاكي.

كما غادر ميناء الغردقة السفينة القاهرة بحمولة 12 سيارة ، كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 80 شاحنة بحمولة 653 طن بضائع عامة و11ملاكي وتصدير 65 شاحنة بحمولة 1484 طن بضائع عامة و 1 ملاكي .