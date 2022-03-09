تحصين 166 الف رأس ماشية بالغربية

كشف الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الأربعاء، إنه تم الانتهاء من فعاليات الحملة القومية بتحصين، 166 ألف و42 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى المحافظة، وذلك خلال فترة الحملة التى استمرت نحو شهرين.

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وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إنه كان مستهدف تحصين علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة نحو 130 ألف حيوان من " الأبقار"، و40 ألف من " الضأن"، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، جابت جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا طوال فترة الحملة.