ضبط 631 كيلو لحوم وأسماك فاسدة بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، اليوم الاربعاء، من ضبط 631 كيلو لحوم وأسماك " رنجة" ، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ، مطروحة ومتداولة في الأسواق للبيع للمواطنين.

دوت الخليج

من جانبه كان قد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة الثمانية، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة.

التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها

وأسفر مرور اللجان عن ضبط 56 كيلو لحوم " جاموسي وبقرى"، مذبوحة خارج المجازر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، و575 كيلو أسماك " رنجة" غير صالحة للاستهلاك الأدمى،وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه.

تم تحرير 8 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.