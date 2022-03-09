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ثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بطولة الشاب المصري إسلام العشيري المقيم في أوكرانيا، والذي أنقذ طفلين يمنيين علقا وسط الأزمة الدائرة هناك.

دوت الخليج جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية فيس بوك قائلة:” الغزالة رايقة في أوكرانيا.. اسلام العشيري ( ٢٧ سنة ) بطل مصرى من الفيوم عايش فى أوكرانيا، سافر لمدينه " تشرنيجف اوبلست" من اكثر المدن اشتعالا علشان ينقذ ام اوكرانيه واطفالها الثلاثه اليمنيين، لما استغاث زوجها فى اليمن، بعدها رئيس الوزراء فى اليمن كلم اسلام يشكره على شجاعته. شاب مصري ينقذ 3 أطفال يمنيين وأمهم الأوكرانية ووزيرة الهجرة تعلق: الغزالة رايقه فى أوكرانيا” دوت الخليج اكتشفت وانا باكلم إسلام انه كمان انقذ ام عراقيه بولادها الاربعه فى مدينه" بيلا تشيركاس" جنب "كييف"، وقبلها انقذ مواطن سعودى مع زوجته الاوكرانيه اللى حامل فى شهرها الثامن. فى الفيديو اسلام مشغل أغنيه " الغزالة رايقه" فى عربيته وهو راجع بالأطفال اليمنيين علشان يطمنهم ومايخافوش وسط صوت الصواريخ والقنابل على الطريق”.

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