/684313/الرئيس-السيسي-أسر-الشهداء-دفعت-ثمن-غالي-في-تقديم-أبنائها-فداء-للوطن

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على العرض المسرحي الذي شارك خالد الصاوى، وماجدة زكى في عرضه ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة قائلا:" خلتونا نعيش الحقيقة اللى بتعشيها أسر كتير بتقدم ابنها شهيد أو حتى مصاب.. العمل الدرامى دائما بيوفر فرصة لنا كلنا يسجل وقائع يمكن أحنا مش بنعشها كلنا.. الأسر دفعت ثمن كبير في تقديم أبنائها شهداء بعد ما ربت وكبيرت.. بعد ما كال مالي الدنيا بقا شهيد وبرضو شهيد مالي الدنيا.. ولكن فراق الابن أو الزوج صعب.. بشكركم وبقولكم يا مصريين اللقطة دي أو الفقرة دي تبين ان الثمن الذي تم دفعه كبير من أجل ان نعيش.. وأفضل ثمن ندفعه لهؤلاء المضحيين هو أن نحاففظ على ما قام به هؤلاء من جيش وشرطة ومواطننين".

دوت الخليج وتابع الرئيس السيسي:" الكلام اللي قالو نور كل ظباط الشرطة والجنود بيقولوه مع نفسهم لانهم عايشين حالة محتملة للشهادة.. زي مقبل وغير مدبر واموت وانتو تعيشوا .. ولو روحتو هناك هتعرفو ان الكلام ده حقيقي.. وهذه الدراما تعكس الواقع الذي نعيشه". الرئيس السيسي: أسر الشهداء دفعت ثمن غالي في تقديم أبنائها فداء للوطن وجاءت قصة العرض قصة العرض المسرحى، عن أسرة مكونة من أب وأم و3 أبناء، الابن الأول ضابط في القوات المسلحة، والابن الثانى طالب في كلية العلوم، والبنت الثالثة تعمل مهندسة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتفاجأ الاسرة بخبر استشهاد الابن على الهواء مباشرة، ليتأثر الجميع .

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