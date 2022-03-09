الرئيس السيسي: ضباط الجيش والشرطة يعيشون حالة محتملة للشهادة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حياة الضباط واستعدادهم للشهادة، قائلآ: "الكلام اللى قاله نور ضمن العرض المسرحى.. كل ضباط الجيش والشرطة بيقولوه.. صف الضباط والجنود.. هما عايشين حالة محتملة للشهادة.. عايشين فكرة الشهادة.. بيقول الكلام مقبل غير مدبر.. والسلاح في ايدى.. وأموت وسلاحى في ايدى.. بيقولوا الكلام ده".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة: " روحوا شوفوا الوحدات دى.. سواء الموجودة في مصر.. أو في سيناء.. الكلام ده حقيقى.. والأفلام والدراما تعكس واقع الشباب اللى عايشين.. عنده زوجة وعنده ابن محتمل.. مش قال عنده طفل محتمل.. وراح لسيناء".
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.
وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.
جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.
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