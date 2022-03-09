الأزهر الشريف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بيوم الشهيد

تقدم الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى رجال قواتنا المسلحة البواسل، بمناسبة «يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض في عام 1969م.

وأكد الأزهر أن يوم الشهيد هو وفاء وتكريم لشهدائنا الأبرار الأبطال ودورهم في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته واستقراره، ورمزٌ للفخر والاعتزاز بالدماء الذكية التي سالت صونًا للوطن وعزته وكرامته، وهو تقليد رفيع للدولة المصرية التي تقدر شهداءها وتعتز بهم وتربي في نفوس المصريين يومًا بعد يوم معنى البذل والعطاء والتضحية دون مقابل.

كما تقدم الأزهر بخالص التحية والتقدير إلى أُمهات وأسر الشهداء والمصابين، الذين ضربوا أروع المثل في الصبر والوفاء وقدموا لمصر فلذات أكبادهم، داعيًا شباب مصر إلى الاعتزاز والفخر بوطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية ورفعة الوطن ونهضته واستقراره.