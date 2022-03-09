السيسي: ضباط الجيش والشرطة يعيشون حالة محتملة للشهادة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حياة الضباط واستعدادهم للشهادة، قائلآ: "الكلام اللى قاله نور ضمن العرض المسرحى.. كل ضباط الجيش والشرطة بيقولوه.. صف الضباط والجنود.. هما عايشين حالة محتملة للشهادة.. عايشين فكرة الشهادة.. بيقول الكلام مقبل غير مدبر.. والسلاح في ايدى.. وأموت وسلاحى في ايدى.. بيقولوا الكلام ده".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة: " روحوا شوفوا الوحدات دى.. سواء الموجودة في مصر.. أو في سيناء.. الكلام ده حقيقى.. والأفلام والدراما تعكس واقع الشباب اللى عايشين.. عنده زوجة وعنده ابن محتمل.. مش قال عنده طفل محتمل.. وراح لسيناء".
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.
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