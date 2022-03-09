استكمال فاعليات البرنامج التدريبي للإنعاش القلبي الرئوي بالتعاون بين فرعي الرعاية الصحية...

في إطار التعاون الدائم والمثمر بين فروع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات المختلفة، انطلقت فاعليات البرنامج التدريبي للإنعاش القلبي الرئوي الأساسي للأطقم الطبية بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى بالاسماعيلية.

حيث توجه فريق من فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد من الأطباء المعتمدين من جمعية القلب الأمريكية، لتقديم تدريب إنعاش القلب الرئوي الأساسي للفريق الطبي من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

ويهدف البرنامج التدريبى الذي بدأ اليوم ومن المقرر أن يمتد لمدة 4 أيام، إلى :-

▪رفع كفاءة الأطقم الطبية بالمنشآت التابعة للهيئة، وتزويدها بالمهارات اللازمة لتقديم خدمة صحية ذات جودة .

▪استيفاء معايير الجودة المطلوبة للتسجيل كأول خطوة للاعتماد وفقًا للمعايير القومية المعترف بها دوليًا.

▪استكمال خطة قسم التعليم الطبى المستمر الخاصة بالاستثمار فى الفئات الطبية لخلق كوادر طبية متميزة .

يستهدف التدريب 424 متدرب، ويضم عددًا من المحاضرات النظرية وورش العمل عن :-

▪الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى .

▪التدخل السريع والآمن لإنقاذ حياة المصاب .

▪️الالتزام بتطبيق سياسة مكافحة العدوى.

قام بالتدريب، كل من:-

د. أسامة حسين (المدير الطبي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد)

د. السيد خلف (استشاري طب الأطفال مستشفى الحياة بورفؤاد)

د. سامح أحمد (اخصائي العنايه المركزة للكبار بمستشفى السلام بورسعيد)

عقد التدريب بتنسيق إدارة التدريب والتعليم الطبي المستمر، تحت إشراف كل من:-

د/رامي عزيز (مسئول التعليم الطبي المستمر بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد)

د/ ماريان إسحق ( مسئول التعليم الطبي المستمر بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد)

د/ آلاء أبو الحسن (مسئول التعليم الطبي المستمر بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية)