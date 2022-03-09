هيئة الدواء تنصح مرضى الضغط بتوخي الحذر عند استخدام الأدوية

في إطار اهتمام هيئة الدواء المصرية بالارتقاء بنمط وجودة الحياة الخاص بالمواطن المصري، ورفع درجة الوعي بالاستخدام الأمن للدواء، ودورها المحوري في دعم برامج التثقيف الدوائي؛ حفاظا على صحة العامة، وتجنبا لأي آثار عكسية حال تناول المستحضرات الدوائية.
أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيراً مهما لمرضى ضغط الدم المرتفع، حيث أهابت بمريض الضغط المرتفع ضرورة توخي الحذر عند استخدام الأدوية؛ إذ يمكن لبعض الأدوية الشائع استخدامها، مثل: الأدوية المستخدمة لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا، أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
كما تنصح هيئة الدواء المصرية مرضى الضغط المرتفع بضرورة تجنب الأدوية التي تحتوي على مزيلات الاحتقان Decongestants؛ لأنه يوجد بها كل من: السودوإيفيدرين، والإيفيدرين، والفينيليفرين، والنفازولين، والأوكسي ميتازولين؛ والتي تستخدم في تخفيف احتقان الأنف عن طريق تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم في الأنف، ويمكن أن يحدث هذا التضييق في الأوعية الدموية الأخرى أيضًا؛ مما يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وقد تمنع مزيلات الاحتقان أدوية علاج الضغط العالي من العمل بشكل صحيح.
كما تنصح هيئة الدواء المصرية بضرورة استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي؛ نظراً لقدرتهم العلمية والتشخيصية على تقديم النصيحة الملائمة؛ تجنبا لحدوث أي مضاعفات أو أعراض جانبية.
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