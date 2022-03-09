فكر مستنير.. ممثلو شعب مصر يبدعون فى الندوة التثقيفية الـ35 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرض مجموعة من المتحدثين يمثلون طوائف الشعب المصرى من على منصة فعاليات الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد- بطولات الجيش المصرى وتضحياته.





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