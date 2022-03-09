عبر فيديوكونفرانس.. وزيرة البيئة تشارك فى مائدة مستديرة حول المناخ

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس فى المائدة المستديرة الافتراضية رفيعة المستوى لمناقشات المناخ بفرنسا، لمناقشة موضوعات المناخ المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والاضرار، والطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.





وأدارت الجلسة باربرا بومبيلى، وزيرة التحول البيئى الفرنسية بمشاركة عدد من الوزراء من ألمانيا والسويد وإندونيسيا وممثلى الاتحاد الأوروبى ومجموعة العشرين والسبع G7&G20، وألوك شارما رئيس مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، وباتريشيا اسبينوزا سكرتير اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وفاتح بيرول رئيس الوكالة الدولية للطاقة، وممثل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضرورة مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ والبناء على ما تم تحقيقه فى العمل المناخى، ومصر باعتبارها رئيس مؤتمر المناخ القادم COP27 تحرص على البناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 وما حققه من نجاح فى المجالات المختلفة، ودفع العمل المناخى، ووفاء الدول بالتزاماتها، وتقوم مصر بتحديث خطط مساهماتها الوطنية لانبعاثات الاحتباس الحرارى، والانتهاء منها خلال النصف الأول من عام 2022.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أهمية التفكير الاستباقى لتحقيق طموحات التخفيف من آثار تغير المناخ، من خلال خلق حوار للمناخ وإستمرار المناقشات، ومساعدة الدول على الانتهاء من تحديث خططها المساهمات الوطنية وفق احتياجاتهم وأولوياتهم الوطنية.

وشددت الوزيرة على دور تقديم قصص النجاح لتحقيق الطموح العالمى للوصول للتنفيذ، خاصة أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 هو مؤتمر للتنفيذ، لذا بالتوازى مع العمل على تنفيذ التعهدات والالتزامات التى تم اطلاقها فى جلاسكو، فإن عرض القصص والتجارب النجاحة على مختلف المستويات والمجالات مثل نقل الطاقة والوظائف الخضراء، سيعطى أمثلة حية على كيفية تنفيذ مجموعة من المشروعات فى موضوعات المناخ المختلفة ومن خلال فئات مختلفة سواء المستوى الحكومى والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمشروعات الصغيرة للشباب، مما سيخلق دفعة حقيقية فى العمل المناخى.

وفيما يخص التكيف، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ودور البحث العلمى فى إيجاد الحلول والممارسات المناسبة لمواجهة آثار تغير المناخ، مشيرة إلى حرص مصر على العمل مع كافة الأطراف لإيجاد الآليات المناسبة للتكيف وتحقيق الهدف العالمى للتكيف، والاستفادة من الفعاليات العالمية خلال الفترة القادمة ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى COP 15 لخلق الزخم نحو إجراءات التكيف وضرورة الالتزام بما اطلاقه من تعهدات للتكيف فى مؤتمر جلاسكو والخروج بآليات لتنفيذها فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، إلى جانب استمرار العمل على مخرجات مؤتمر جلاسكو فيما يخص الخسائر والأضرار، للوصول لأفضل الممارسات.

واختتمت الوزيرة، بالتشديد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى وعمليات التنمية فى خطط التخفيف ورفع الطموح وتحديث المساهمات الوطنية، والحفاظ على ما تحقق من تقدم فى مجال التكيف والبناء عليه بمزيد من الجهود والمبادرات، مع ادارك الدور الهام للعلم والسياسة فى دفع جهود العمل المناخى، من خلال التحاور مع كافة الأطراف للخروج بأفكار تدعم الوصول لآليات تنفيذية حقيقية، ودعم الجانب المتعلق بالخسائر والأضرار من خلال ربطه بالتكيف والتنوع البيولوجى والجانب المجتمعى، وتعزيز الشراكات بالعمل من منطلق المدخل الإنسانى الذى يضع المواطن فى قلب العمل المناخى

وخلال اللقاء، أكد المشاركون على عدد من الإجراءات المطلوبة لاثراء العمل المناخى.

وقالت الوزيرة " بجانب البحث عن آليات تنفيذ التعهدات التمويلية للمناخ، لابد أن نفكر فى كيفية وصول الدول لهذا التمويل سواء بتحديد الفئات التى ستحصل عليه سواء حكومية أو قطاع خاص أو مجتمع مدنى أو رواد أعمال، وتحديد شكل التمويل المقدم".

ومن جانبه، أشار ألوك شارما رئيس مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 إلى الحوار المستمر مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم COP27 للبناء على ما تم الاتفاق عليه فى جلاسكو، مشددا على أهمية استمرار اجراءات التخفيف وقيام الدول بالوفاء بالتزاماتها فى تحديث خطط مساهماتها الوطنية، والتعاون مع المنظمات والهيئات والقوى العالمية لمساعدة الدول وتشجيعها على احراز تقدم ملحوظ فى مساهماتها فى العمل المناخى، وفيما يخص التكيف لفت شارما إلى تسليط الضوء خلال مؤتمر جلاسكو على ضرورة البدء السريع فى إجراءات التكيف التى أصبحت حتمية للعالم كله، ونسعى بالتعاون مع الرئاسة المصرية لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 لتحقيق مزيد من التقدم فى هذا المجال، والبحث عن آليات تنفيذ التزامات مضاعفة التمويل للتكيف والخسائر والأضرار بحلول 2025، والوصول لرؤية واضحة نحو خطط التكيف.

وأبدى المشاركون فى اللقاء تطلعهم لما سيقدمه لمؤتمر المناخ القادم COP27 للعمل المناخى، والخروج بآليات تنفيذ حقيقية، ليكون نقطة فارقة فى مجال التكيف والخسائر والأضرار والتمويل، واتاحة الفرصة للدول النامية للتعبير عن احتياجاتها وأولوياتها، وخلق الشراكات على مختلف المستويات، مع التأكيد على التعهدات التى اطلقتها الدول فى مؤتمر جلاسكو سواء فى التخلص التدريجى من استخدام الفحم، ونقل الطاقة ومبادرة صفر انبعاثات، وتنفيذ الهدف العالمى للتكيف والوفاء بتعهدات 100 مليار دولار لتمويل المناخ.