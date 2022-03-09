عاجل- السيسى: لو جبنا القصص الحقيقية لكل شهيد هنلاقى كنز (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر، للقائمين على العرض الخاص "رسالة نور" وعلى رأسهم الفنان خالد الصاوى، والفنانة مجدى زكى وأحمد خالد صالح، على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.





وقال الرئيس خلال مداخلة تعليقا على عرض رسالة نور: "العمل الدرامى بيدى فرصة لينا كلنا بيسجل وقائع لا نعيشها، بالطريقة دى بتدخل كل بيت وبيشوفوا الناس التمن اللى دفعته الأسر، بعد ما كان الشخص مالى الدنيا بقا شهيد، وبقولكم يا مصريين الفقرة دى بتورينا قد إيه الثمن اللى ادفع عشان نعيش، وأقل حاجة نحافظ على اللى ضحوا من أجله اللى هما شبابنا من جيش وشرطة وقضاء والمواطنين العاديين". وأضاف: "الأفلام الدرامية تعكس الواقع الذى يعيشه الشباب فى القوات المسلحة، لو جبنا القصص الحقيقية لكل شهيد هنلاقى كنز من الوفاء والإنسانية ممكن تقدم للناس، وهتلاقوها بيوت مصرية عادية خالص متوسطة وأقل من متوسطة". وأضاف الرئيس: يجب الحفاظ على ما قدمه شباب مصر من أجل وطنهم"، لافتا إلى أن أسر الشهداء دفعوا ثمنا غاليا جدا فى تقديم أبنائهم فداء للوطن.

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