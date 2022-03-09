من كل بيت مصرى.. السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن بطولات الشهداء

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى عن الشهداء بعنوان "من كل بيت مصرى" بتعليق صوتى للفنان يحيى الفخرانى، خلال الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.





وقال الفنان يحيى الفخرانى إن "الشهيد حدوتة مصرية، ألوف مؤلفة، وأسماء كثيرة لأناس ربنا اختارهم لكى يثبتوا لنا أن فى حياتنا أشياء وحاجات تستحق منا أن نقدم من أجلها التضحية". واستعرض الفنان سيد رجب خلال الفيلم التسجيلى جانبًا من تضحيات شهداء الوطن وما بذلوه من أجل مصر. وتم خلال الفيلم دمج مشاهد حقيقية لعمليات عسكرية وعمليات تدريب ومشروعات إعمار فى مختلف المجالات فى شتى مناطق مصر وشهادات لمواطنين بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

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