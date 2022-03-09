جدة - نرمين السيد - توجه السفير محمد الشناوى سفير مصر فى المجر، وبرفقته أعضاء السفارة إلى مطار بودابست، لتوديع مجموعة جديدة من المصريين القادمين من أوكرانيا والمتوجهين إلى مصر على متن رحلة مصر للطيران.





وكانت سفارة مصر فى المجر قد قدَّمت لمواطنينا، يبلغ عددهم 14 مواطنًا، التسهيلات اللازمة لضمان سلامة عودتهم إلى أرض الوطن، ابتداءً بتسهيل الإجراءات الخاصة بمرورهم بالمعابر الحدودية بين المجر وأوكرانيا بالتنسيق مع السلطات المجرية، فضلًا عن توفير الانتقالات إلى بودابست، وكذلك توفير الإقامة اللائقة، ثم تسهيل عملية السفر والعودة إلى مصر. أكد السفير محمد الشناوى للمواطنين عند وداعهم بمطار بودابست حرص الدولة على تقديم جميع أشكال الدعم لمواطنيها فى الداخل والخارج على حد سواء، وتوفير كل ما يلزم من تدابير لضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إنهاء إجراءات سفر 14 مصريا قادمين من أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.