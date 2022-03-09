عاجل- «مش هتقدروا علينا» رسالة قوية من أبطال مصر لأهل الشر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرض فيلم تسجيلى عن الجنرال الذهبى الفريق أول عبد المنعم رياض، خلال الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والذى يوافق ذكرى استشهاده، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأشار الفيلم إلى أن البطل الشهيد عبدالمنعم رياض جسد طوال حياته معانى الشرف والجندية والقيادة والتفرد، من عام 1919 إلى عام 1969، وكان نموذجا يحتذى وقدوة عسكرية من طراز فريد تجعل كل عسكرى وضابط مصرى وعربى ينظر له بإجلال.

وذكر الفيلم أن الشهيد عبد المنعم رياض قضى 32 عاما من خدمته العسكرية على جبهة القتال ونال شرف الشهادة واقفا وسط جنوده ضاربا المثل الأعلى فى العطاء والشموخ، وصارت ذكرى استشهاده فى التاسع من مارس 1969 يوما للشهيد، وكان نعم القدوة والمثل لأجيال من الأبطال بالقوات المسلحة.

ولفت إلى أن الشهيد عبد المنعم رياض شارك فى الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين 1948 والعدوان الثلاثى 1956 وحرب عام 1967 وحرب الاستنزاف حتى استشهاده.

وحصل الشهيد على العديد من الأنواط والأوسمة منها: وسام نجمة الشرف العسكرية، وسام الجدارة الذهبى 1948، وسام "الأرز الوطنى" من لبنان، وسام الكوكب الأردنى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

وعقب ذلك، قال النقيب أحمد نجيب من سلاح المشاة بالجيش المصرى إنه شارك فى مداهمات عديدة للقضاء على البؤر الإرهابية فى شمال سيناء.

وأضاف: أنه خلال مداهمة أحد الأوكار الإرهابية وفى طريق العودة تم تفجير عبوة ناسفة استهدفت المدرعة التى كنت بداخلها مع الجندى وليد السيد عبد السميع، الذى استشهد نتيجة الانفجار، وأصبت أنا وتم بتر ساقى اليمنى فوق الركبة وكسرت ساقى الأخرى.

وأشار النقيب أحمد إلى أن إصابته لم تمنعه من ممارسة الرياضة "الكاياك والكانوى" فى المنتخب المصرى، لافتًا إلى أن حصوله على المركز الرابع على العالم فى رياضة:الكاياك الكانوى"، مؤكدا إصراره على رفع علم مصر فى كل المحافل الدولية.

ووجه كلمة فى الختام إلى العناصر الإرهابية قائلا: "مش هتقدروا علينا لأننا مش بنمشى على رجلينا بس، لا إحنا بنمشى على عقيدتنا وعزيمتنا وإصرارنا وحبنا لوطننا".