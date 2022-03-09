/684311/وكيلة-القوى-العاملة-ما-تلقاه-المرأة-المصرية-من-دعم-من-الرئيس-السيسي-يمثل-انطلاقة-تاريخية

وجهت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، تحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، مربية أجيال وشريكة مسيرة وصانعة للتغير في المجتمعات.

دوت الخليج

كما وجهت درويش، التحية للسيدة انتصار السيسي، على دعمها الكامل للمرأة المصرية، وحرصها على أن تكون المرأة المصرية شريك الرجل فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونيل كل حقوقها.

وكيلة القوى العاملة: ما تلقاه المرأة المصرية من دعم من الرئيس السيسي يمثل انطلاقة تاريخية

وأكملت وكيلة القوى العاملة، أن ما تلقاه المرأة المصرية من دعم وتمكين من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثل انطلاقة تاريخية جديدة ونوعية مكنت المرأة من تحقيق مكتسبات حقيقية وهو ما عكس الجهود الناجحة لمصرنا الحبيبة في شتى قطاعات التنمية والتي كان للمرأة نصيب وافر من المشاركة فيها الى جانب الرجل بما يحقق الشراكة المتكافئة في بناء الوطن والاسهام في نهضته.

وأضافت درويش: نحتفل اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، الذي يعكس مسيرتها الحافلة بالعطاء والتي ما زالت تواصلها بنفس روح الحماس والعزم الصادق رغم كل التحديات والمصاعب.

وتابعت وكيلة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: في يومها العالمي، أتوجه بتحية احترام وتقدير وإجلال للمرأة المصرية، لمن كانت وما زالت تحمل ضمير هذا الوطن على عاتقها، بعزيمة وهمة.. وإصرار يليق بمكانتها الخالدة في التاريخ.

وأكدت درويش،أن هذه مناسبة نجدد فيها تأكيدنا للمكانة الراسخة التي تتبوأها المرأة في وجداننا وقلوبنا فهي نبض الوطن.. ومربية اﻷجيال.. وأم الشهيد.