/684306/أسامة-الأزهري-مهنئا-بيوم-الشهيد-رجال-القوات-المسلحة-هم-رموز-البطولة-والرجولة-والوطنية-والتضحية-والفداء

هنأ الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة قادة وضباطا وجنودًا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد.

دوت الخليج

مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية يهنئ القوات المسلحة بيوم الشهيد

وقال الدكتور أسامة الأزهري في بيان له، إن يوم الشهيد، هو يوم الوفاء للشهداء الأبطال الأبرار الذين قدموا أنفسهم فداءً لوطنهم، ويجب أن نعمل جميعا على الوفاء بحق الشهداء وأسرهم وذويهم.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن الشهيد يأتي في درجته العليا ذلك البطل الذي يجود بروحه دفاعًا عن وطنه مشيدا ببطولات شهداء القوات المسلحة والشرطة رموز البطولة والرجولة والوطنية والتضحية والفداء.

وحيا «الأزهري» تضحيات القوات المسلحة والشرطة وثباتهم في حماية الوطن، مؤكدًا أن شهيد المعركة من أبناء القوات المسلحة والشرطة هم في قمة الشهادة لأنهم شهداء الدنيا والآخرة.

وقال إن شهداء الوطن هم من يدافعون عن الوطن ضد المعتدين، وضد من يروعون أهل وطنهم ويهددون أمنهم وأنه من واجبات المسلم أن يكون وفيا ومحبا لوطنه، وحاميا ومدافعا عنه بكل ما يملك من قول أو فعل وأن حب الأوطان من الإيمان.

وأضاف"الأزهري" أن تضحيات القوات المسلحة والشرطة وثباتهم في حماية الوطن وتجلي الله عز وجل بمزيد من الاصطفاء والتكريم ليزدادوا منزلة وتكريما وفضلا وثناء واصطفاه الله شهيدا مستشهدا بقوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) حيث إن لهم الجنة والمنزلة الكبرى.

ووجه الدكتور أسامة الأزهري رسالة لجنود مصر الأبطال في طول البلاد وعرضها أن أشقائهم من الشهداء الذين سبقوهم قد مضوا إلى دربهم وأن الوطن أمانة في أيديكم كما دعا الله أن يؤيد ويحفظ خير أجناد الأرض ، مطالبا جموع المصريين التكاتف خلف قواتنا المسلحة في مواجهتهم وحروبهم ضد جماعات التطرف والإرهاب المتربصين بأمن الوطن.