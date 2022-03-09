/684303/تأثر-الرئيس-السيسي-خلال-عرض-فيلم-تسجيلي-أستعرض-حياة-الشهداء

تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال عرض فيلم تسجيلي، استعرض حياة الشهداء وتضحياتهم، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ 35 للقوات المسلحة.

دوت الخليج

شهدت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، عرض فيلما تسجيليا بعنوان:"بطل بيسلم بطل"، والذى استعرض حياة الشهداء.

استعرض حياة الشهداء.. الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: بطل بيسلم بطل

واستعرض الفيلم التسجيلي لمحات من حياة الفريق عبد المنعم رياض الجنرال الذهبى، الذى استشهد على جبهة القتال في يوم 9 مارس من عام 1969، لتخصص الدولة المصرية يوم 9 مارس للاحتفال بيوم الشهيد، والذى كان نعم القدوة والمثل لأجيال من الأبطال.

ابناء القوات المسلحة

وتاتى تلك الندوة فى اطار اهتمام الدولة بابناء القوات المسلحة وتقديرها للشهداء القوات المسلحة، ويوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.