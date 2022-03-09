/684301/خالد-الصاوي-ينهار-من-البكاء-بعرض-مسرحي-أمام-الرئيس-السيسي-في-يوم-الشهيد

شارك الفنان خالد الصاوي والفنانة ماجدة زكي والفنانة الشابة مايان السيد وأمير رامز في عرض مسرحي أمام الرئيس السيسي باحتفالية يوم الشهيد.

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