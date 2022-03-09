/684300/اسألوا-كتاب-التاريخ-علي-الحجار-يغني-في-يوم-الشهيد-أمام-الرئيس-السيسي

تُقام الآن إحتفالية يوم الشهيد يوم 2022، بحضور عدد من نجوم الفن، وخرج الفنان علي الحجار من قلب المسرح وهو يغني أغنية خاصة بيوم الشهيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسم اسألوا كتاب التاريخ.

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