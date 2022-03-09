/684298/يوم-الشهيد-2022--سيد-رجب-والد-الشهيد-وأسماء-جلال-زوجته-أمام-الرئيس

شارك الفنان سيد رجب والفنان أسماء جلال والفنان الشاب علاء عرفة في فيلم قصير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية يوم الشهيد، التي تقام حاليًا.

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