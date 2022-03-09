/684297/تداول-28-سفينة-للحاويات-والبضائغ-العامة-بموانئ-دمياط

أكد المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلا عمليات التداول.

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وأوضح المركز، أنه غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2576 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى والمنيا، وقطار آخر بعد أن فرغ 40 حاوية قادم من بنى سويف.

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائغ العامة بموانئ دمياط

وأشار إلي أنه بلغت حركة تداول الشاحنات 4687 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 108 آلاف و628 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 125 ألفا و610 أطنان.

وأكد المركز، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و701 طن شملت 10800 طن فوسفات و6805 أطنان يوريا و2400 طن رمل و696 طن نترات، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24 ألفا و353 طنا تضمنت 828 طن قمح و1737 طن خشب زان و4500 طن زيت طعام و3226 طن أبلاكاش و7662 طن حديد و6400 طن خردة.

تداول 230 ألف طن بضائع و2948 حاوية بمينائى الإسكندرية والدخيلة

هذا و أكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أمس، أنه بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 230 ألف طن، وأعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2948 حاوية مكافئة.

ووصل إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 53 سفينة، كما بلغ عدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ في ميناءي الإسكندرية والدخيلة 45 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.