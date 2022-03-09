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استعرض حياة الشهداء.. الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: بطل بيسلم بطل

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11:03 ص - الأربعاء 9 مارس 2022

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شهدت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد،  عرض فيلما تسجيليا بعنوان:"بطل بيسلم بطل"، والذى استعرض حياة الشهداء.

دوت الخليج

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استعرض حياة الشهداء.. الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: بطل بيسلم بطل 

واستعرض الفيلم التسجيلي لمحات من حياة الفريق عبد المنعم رياض الجنرال الذهبى، الذى استشهد على جبهة القتال في يوم 9 مارس من عام 1969، لتخصص الدولة المصرية يوم 9 مارس للاحتفال بيوم الشهيد، والذى كان نعم القدوة والمثل لأجيال من الأبطال.   وتاتى تلك الندوة فى اطار اهتمام الدولة بابناء القوات المسلحة وتقديرها للشهداء القوات المسلحة، ويوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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