موعد مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة والقنوات الناقلة

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يستعد فريق مانشستر سيتي الإنجليزى لمباراته اليوم الأربعاء، ضد سبورتنج لشبونة البرتغالى، على ستاد "الاتحاد" ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة ، في إياب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد فريق سبورتنج لشبونة ، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

ويتصدر مانشسيتر ستي ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 69 نقطة من أصل 28 مباراة خاضها الفريق.

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.

مانشستر يونايتد تسجل التعادل أمام السيتي

عاد جادو سانشو بهدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر اللقاء، من خلال بول بوجبا ارسل تمريرة بينية رائعة من منتصف الملعب وصلت لسانشو الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لدخل الشباك.

سجل كيفين دي بروين ثاني أهدافه في المباراة ولفريقه في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر اللقاء من خلال فيليب فودين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية وتصدى لها دي خيا ببراعة ولكن وصلت لدي بروين الذي سدد الكرة بسهولة في الشباك.

جاء هدف السيتي الثالث في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء، عن طريق رياض محرز بعدما تلقي عرضية من دي بروين بعد تنفيذ الضربة الركنية علي حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية تسكن أقصي الزاوية اليمني لدي خيا.

وجاء هدف السيتي الرابع، في الدقيقة التسعين، بعد تمريرة رائعة من جوندوجان داخل منطقة الجزاء تصل إلي رياض محرز ليسدد كرة قوية بيسراه علي يسار الحارس.

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

كين يقتل مانشستر سيتي

وظن الجميع أن المبارة في طريقها للتعادل، ولكن يأتي كين مرة أخرى في الدقيقة 90+5 ويسجل هدف قاتل وغالي لتوتنهام، ليعطي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.