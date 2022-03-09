بعد تكريمها من السيدة إنتصار السيسي.. صفاء أبو السعود صنعت مشوارًا مميزًا

/684293/بعد-تكريمها-من-السيدة-إنتصار-السيسي-صفاء-أبو-السعود-صنعت-مشوارا-مميزا

كرَّمت السيدة إنتصار السيسي أمس 8 مارس، الفنانة صفاء أبو السعود في الإحتفالية باليوم العالمي للمرأة، بعد تقديمها أستعرضًا على المسرح بين البنات الصغار، كما أعتدنا عليها على طول مشاورها الفني، وقدمت أغنية بنتي يا بنوتي يا بنوتة.

دوت الخليج تجمع لكم أهم أعمال صفاء أبو السعود لتؤهلها للتكريم في يوم المرأة العالمي

فيلم أولاد الحلال 1978

لعبت النجمة صفاء أبو السعود دور البطولة في فيلم أولاد الحلال، الذي جسدت فيه دور شابة موهوبة تريد الوصول لمن يتيح لها فرصة الغناء أمام الجمهور، وكانت تسعى وراء مؤلف موسيقي يعيش في نفس البنسيون التي تسكن فيه، ولكنه لم يكن يعطيها إهتمامه حتى تبدلت الأحوال بعدها.

فيلم أولا الحلال من بطولة صفاء أبو السعود، سمير غانم، يونس شلبي، حسن مصطفى، جورج سيدهم ونادية عزت، قصة وسيناريو وحوار محمد أبو يوسف، وإخراج حسن الصيفي.

مسلسل هي والمستحيل 1979

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود في مسلسل هي والمستحيل عام 1979، والتي أوضحت فيه صلابة المرأة وعزمها الشديد في الوصول لحلمها مهما بدى مستحيلًا، حيث أنها كانت تجسد دور فتاة تعمل في مصنع للغزل والنسيج في مديمة المحلة الكبرى، ولكنها تسعى لما هو أعلى وأهم من ذلك، رغم تحملها مسؤلية أسرتها ووالدتها المريضة.

مسلسل هي والمستحيل من بطولة صفاء أبو السعود، محمود الحديني، مجدي وهبة، عبدالمنعم إبراهيم، سامح الصريطي وسوسن بدر، المسلسل تأليف فتحية العسال، إخراج إنعام محمد علي.

مسلسل غوايش 1986

جسدت صفاء أبو السعود شخصية فتاة تعمل مع أبيها في الموالد تبيع الحلي الحريمي"الغوايش"، ومع كثرة الترحال تصل إلى قرية أهلها بسطاء، ولكنهم يعيشوم في صراع مع عمدة القارية قاسي القلب، حتى صادفت شاب هادء ومتعلم، الذي وقع في حبها، ولا يسمح له أخوه الأكبر بهذا الحب ولا بستكمال تعليمه.

مسلسل غوايش من بطولة صفاء أبو السعود، فاروق الفيشاوي، نبيل الحلفاوي، أحمد بدير، إبراهيم عبدالرازق وأحمد راتب، وهو من تأليف سيد حجاب وإخراج محمد شاكر.

هذا إلى جانب عدد من الأغانب والإستعراضات التي أثبتت فيها صفاء أبو الصعود على تمكنها من أدواتها الفنية في مجال الغناء والتمثيل وتقديم الاستعراضات والمسلسلات الإذاعية، وكانت دائمًا مثال للمرأإة الرومنسية الرقيقة، ولكنها مع ذلك تواجه الصعاب وتستطيع الوصول لما تريده.