/684292/بعد-تكريم-قرينة-الرئيس-لها-أسرار-تعرفها-لأول-مرة-عن-فردوس-عبد-الحميد

أقيمت احتفالية ليوم المرأة العالمي بالتزامن مع احتفال العالم أمس الثلاثاء بيوم المرأة العالمي 2022، حيث جاءت الاحتفالية تحت رعاية قرينة الرئيس السيسي، انتصار السيسي، التي كرمت الفنانة فردوس عبد الحميد.

دوت الخليج يستعرض أبرز محطات الفنانة فردوس عبد الحميد

تكريم فردوس عبد الحميد

أعربت الفنانة فردوس عبد الحميد عن سعادتها الكبيرة لتكريمها من قرينة الرئيس، وذلك في الحفل الذي حضره عدد من الفنانات والسيدات، كما تضمن الحفل مجموعة من الاستعراضات المميزة مثل الغناء والباليه.

وكانت آخر أعمال الفنانة فردوس عبد الحميد، مشاركتها في بطولة مسلسل نسل الأغراب الذي جمع بين الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2021.

ويذكر أن بدايتها الفنية كانت من خلال المسرح القومي ، ثم بعدها اتجهت للدراما وكانت أولى بطولاتها المطلقة برفقة الفنان سمير غانم ضمن مسلسل "ميزو"، وبعدها نالت شهرة واسعة بعد تجسيدها لشخصية "أم كلثوم" ضمن أحداث فيلم "كوكب الشرق".

محطات في حياة فردوس عبد الحميد

وقدمها المخرج كمال الشيخ بفيلم "على من نطلق الرصاص" عام 1975 ليعد من أوائل ظهورها في السينما، كما أنها من مواليد 25 فبراير عام 1947 فى محافظة الإسكندرية، وحصدت بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1969، و درست أيضًا في معهد "الكونسرفتوار".

وما لا يعرفه الكثيرين عن حياتها الشخصية أنها تزوجت مرتين الأولى من الفنان نبيل الحلفاوي الذي أنجبت منه المخرج خالد الحلفاوي، وبعدها تزوجت من المخرج محمد فاضل الذي أنجبت منه ابنها أحمد.

أسرار فردوس عبد الحميد

وكانت من المواقف التي أثارت بها جدل في حياتها عندما تخلت عن شعرها لتقدم شخصية "زليجة الصلعاء" ضمن أحداث مسلسل "السائرون نياما"، لتدل على إتقانها في عملها وموهبتها، وكشفت الفنانة فردوس عبد الحميد في حوار سابق لها عن قصة مشاركتها وتعاقدها على بطولة فيلم "حب في الزنزانة" الذي كانت ستشارك به برفقة الفنان الراحل أحمد زكي.

وأوضحت أنها تفاجئت بتغييرها والتعاقد مع سعاد حسنى وعادل إمام بسبب تغيير المنتج، لافتة إلى أنها لم تحزن ولكن الفنان أحمد زكي حزن بشكل كبير، كما تابعت أنها ندمت على عدم استكمال مشاركتها في مسلسل "ليالى الحلمية".

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ويشار أنها حصلت على العديد من الأوسمة والجوائز من ضمنها قلادة العنقاء الذهبية الدولية، وكشفت في تصريحات لها أنها ترفض مشاهد الإغراء والقبلات فى أعمالها الفنية، حيث رفضت تقبيل الفنان أحمد زكي في فيلم "قبلة على الطريق".