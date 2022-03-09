/684291/تعيين-الدكتورة-إيناس-عصمت-عبد-الحميد-عز-خلفا-للنائب-إبراهيم-حجازى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قراراً بتعيين السيدة الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز أستاذ قسم إدارة المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة عضواً بمجلس الشيوخ خلفاً للنائب الراحل إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية فى شهر يناير الماضي.
دوت الخليج
تعيين الدكتورة إيناس عصمت عبد الحميد عز خلفاً للنائب إبراهيم حجازى
ووفقا لقانون مجلس الشيوخ تنص المادة ( 30 ) إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
كما نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي عدد من القوانين.
وصدق الرئيس السيسى علي القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء المنشأة بالقانون رقم 14 لسنة 1976بشأن إنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.
كما صدق الرئيس السيسى على إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية.
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