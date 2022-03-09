/684290/بسعر-125-جنيها-للكيلو-اطلاق-مبادرة-معا-ضد-غلاء-اللحوم-بسفاجا

افتتح اللواء ياسر شعبان، صباح اليوم الأربعاء، منفذ بيع اللحوم البلدية لمبادرة " معا ضد غلاء اللحوم " ، وذلك بالتعاون مع عدد من الجزارين في مدينة سفاجا لتوفير منفذ لبيع اللحوم البلدي بسعر ١٢٥ جنيها للكيلو ، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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وأشار اللواء ياسر شعبان، بأن الذبح للمواشي الحية يومين في الأسبوع ( الأحد والأربعاء) وذلك تحت إشراف إدارة الطب البيطري والتموين، مؤكداً على أنه يتم ذبح المواشي الذكور وليس الإناث، مشددا على مسؤولي الطب البيطري بوضع الأختام التي تدل على ذلك.

ومن جانبه قام شعبان ، بالتقطيع للمواطنين والوزن لهم للتأكيد على سلامة الميزان وجودة اللحوم برفقة الدكتورة سوزان بوليس، مدير إدارة الطب البيطري بسفاحا ومدير إدارة التموين لسفاجا.

تخصيص موقع ثابت للمبادرة

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تخصيص موقع ثابت للمبادرة وذلك بجوار سوبر ماركت الأزهر بالشارع الخلفي ، ويبدأ العمل به من الساعة التاسعة صباحا، كما وجه رئيس المدينة الشكر للقائمين على هذا العمل لمساعدهم في توفير لحوم بلدي بأسعار مخفضة تقل عن مثيلها بالأسواق ، مؤكداً أن الذبح يتم داخل المجزر الآلى بإشراف من الطب البيطري.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.