/684286/محافظ-البحر-الأحمر-يتوعد-محتكري-السلع-والمتلاعبين-بالأسعار-بالحبس-والغرامة

حذر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، التجار من رفع أسعار السلع والمواد الغذائية، موجهاً الأجهزة التنفيذية بشن حملات رقابية يومية، صباحية ومسائية، على الأسواق والمخابز ومحلات السوبر ماركت بمختلف أنواعها، لضبط الأسعار التأكد من صلاحية المنتجات.

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محافظ البحر الاحمر أكد فى تصريحات صحفية، أنه يتابع بنفسه هذه الحملات، مطالباً برفع تقرير يومي له بشأن نتائجها، موضحاً وجود مخزون استراتيجي بالمحافظة يكفي عدة أشهر لمختلف السلع الغذائية خاصةً السلع الاستراتيجية.

توجيهات من القيادة السياسية

وأشار محافظ البحر الأحمر، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية، وتكليفات من رئيس مجلس الوزراء، بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه احتكار السلع أو التلاعب في أسعارها، وذلك من خلال تطبيق القانون على المخالفين.

الدولة لن تسمح لبعض التجار الجشعين بتخزين واخفاء السلع

وأضاف المحافظ ، أن الدولة لن تسمح لبعض التجار الجشعين بتخزين واخفاء السلع، حيث سيتم التعامل معهم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، فالقانون كافٍ لردع المخالفين بعقوبات مختلفة تتمثل في الحبس والغرامة، وهناك تنسيق مع مديرية الأمن متمثلة في مباحث التموين لتكثيف الحملات الرقابية، ونجحت هذه الحملات خلال الأيام الماضية في ضبط العديد من المخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.