موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة

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يستضيف ريال مدريد نظيرة باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات دوري اأبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد ضد نظيره باريس سان جيرمان، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب الفريقين

فيما يتصدر ريال مدريد برصيد 63 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 62 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق.

سقط ريال مدريد بنتيجة ضد باريس

الجدير بالذكر أن سقط ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 بدوري الأبطال، والتي حسمها كيليان مبابي مهاجم باريس بهدف في الدقائق الأخيرة.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

ليونيل ميسي يهدر ومبابي يسجل

تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، ونفذها ليونيل ميسي، ولكن ديبوه كورتوا كان في حضور قوي ليتصدى لركلة الجزاء، ويحرم ميسي من تسجيل هدف الـ 27 في شباك الفريق الملكي.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.

وعرض باريس سان جيرمان راتب كبير للاعب بجانب امتيازات سيحصل عليه في حال تجديده، ليست متاحة لأي لاعب غيره في الفريق حتى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن إصرار مبابي على اللعب ريال مدريد يقربه من الرحيل.

وكان أحرز مبابي هدف فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد، ضمن مباراة الذهاب بدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان يخطف هدف الفوز من ريال مدريد في الثواني الأخيرة

تلقي البرازيلي كاسيمرو، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بطاقى صفراء بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، ليتأكد غياب البرازيلي عن المواجهة القادمة مع فريقه بدوري الأبطال، والتي تجمع بين الفريقين في لقاء الإياب بمدينة مدريد.