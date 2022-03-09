/684284/مواعيد-مباريات-الدوري-المصري-اليوم-والقنوات-الناقلة-9-3-2022

تقام اليوم الأربعاء، العديد من مواجهات في الدوري الصمري، والتي من أبرزها مباراة غزل المحلة ضد فيوتشر.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة 9-3-2022:

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة فريق غزل المحلة ضد فيوتشر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

تقام مباراة فريق طلائع الجيش ضد فريق المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات أون تايم سبورت.

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

الأهلي ضد بيراميدز أمس

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة سجل محمد شريف هدف الأهلي الثالث، بعد عرضية من علي معلول تغالط شريف إكرامي ليستغلها الأول ويسجل الكرة في الشباك.

لتنتهي المباراة بفوز النادي الاهلي على بيراميدز بنتيجة 3/0، ليعتلي الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما يظل بيراميدز في المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

سيراميكا كليوباترا وسموحة أمس

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة بالتعادل الإيجابي، بنتيجة هدف لهدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح باسم مرسي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 39 من عمر اللقاء، فيما عاد عبد الكريم الوادي بهدف التعادل لسموحة، في الدقيقة الخامسة والأربعون من عمر اللقاء.

بهذا التعادل يتحصل كل فريق منهم على نقطة وحيده، ليحتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، من أصل 12 مباراة لكل فريق.