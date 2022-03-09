وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهدان توقيع عقد تصنيع الشاشات...

شهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع عقد تصنيع الشاشات التفاعلية بين العربية للتصنيع وشركة بروميثيان الإنجليزية وشركة Si Vision Technologies، لتلبية احتياجات وزارة التعليم بأحدث أنواع الشاشات التفاعلية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، وعدد من قيادات الهيئة العربية للتصنيع.

وفي كلمته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في كافة مجالات تحديث وتطوير العملية التعليمية ومنظومات التحول الرقمي بكافة المنشأت التعليمية، معربًا عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه العربية للتصنيع من قدرات تصنيعية متطورة تمكنها من تقديم منتجات تمتاز بالجودة والدقة مع مراعاة الإلتزام في مواعيد التسليم وفقًا لمستويات الجودة العالمية.

وأشار شوقي إلى أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات الوزارة من الشاشات التفاعلية وجهاز تقييم المعلم وتجهيزات الفصول الذكية، مشيدًا بالقدرات التكنولوجية المتطورة بمنتجات العربية للتصنيع من الشاشات التفاعلية، والتي تعد الأفضل وتفي بكافة متطلبات تطوير وتحديث العملية التعليمية وفقًا لرؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد الفريق "التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي بإعتبارها صناعة استراتيجية هامة، وذلك بإنتاج الشاشات التفاعلية بالهيئة العربية للتصنيع، بأحدث خطوط الإنتاج بمصنع الإلكترونيات من خلال التعاون مع كلاً من شركة بروميثيان الإنجليزية Promethean إحدي شركات نت دراجون العالمية، والتي تحتل المركز الأول عالميًا في تكنولوجيا الشاشات التفاعلية، وشركةSi-Vision Technologies، والتي قامت بتطوير جيل جديد من الأجهزة المدمجة بالشاشات التفاعلية لزيادة الإمكانيات والمواصفات الفنية، وبذلك تتحول الشاشة التفاعلية إلي ما يسمي بالفصل الذكي

(Smart-Class-In-a-Box) وكذلك تسهيل عملية بناء شبكات البنية التحتية في المدارس في وقت قياسي.

وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي تلبية كافة احتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الشاشات التفاعلية لمواكبة التطوير الجاري لضمان جودة التعليم، بالإضافة إلي التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز وتطوير العملية التعليمية بأحدث التقنيات والتطبيقات الذكية والأنظمة الرقمية المُتطورة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي سياق متصل، أكد "التراس" أن مجالات التعاون تتم من خلال إستغلال كافة الإمكانيات التصنيعية المتميزة بالعربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مشيرًا إلي خدمة ما بعد البيع والتي تمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

ومن جانبهم، أشاد مسئولي شركة بروميثيان الإنجليزية بالقدرات التصنيعية المتطورة بمصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، والتي تم تحديثها وفقًا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدين أن معايير الجودة العالمية بالعربية للتصنيع كانت حافزًا قويًا للشركة للتعاون والإستثمار بالسوق المصري والمشاركة في خطط الدولة المصرية لتحديث وتطوير التعليم والتحول الرقمي.

كما أشاد المهندس محمد محسن، رئيس مجلس إدارة شركة Si Vision Technologies بالتعاون المشترك مع مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، من خلال تحقيق أقصي استفادة ممكنة من قدرات شركة Si Vision في التصميم والتطوير بعقول مصرية لدي الشركة، مما يزيد من القيمة المضافة للمكون المصري والمساعدة في تعميق التصنيع المحلي بالصناعة المصرية.