سفارة مصر في بودابست تنهي إجراءات سفر ١٤ مواطنًا مصريا من القادمين...

توجَّه السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر وبرفقته أعضاء السفارة أمس ٨ مارس ٢٠٢٢ إلى مطار بودابست لتوديع مجموعة جديدة من المصريين القادمين من أوكرانيا والمتوجهين إلى مصر على متن رحلة مصر للطيران.

هذا، وكانت سفارة مصر في المجر قد قدَّمت لمواطنينا والذين يبلغ عددهم ١٤ مواطنًا كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلامة عودتهم إلى أرض الوطن، ابتداءً بتسهيل الإجراءات الخاصة بمرورهم بالمعابر الحدودية بين المجر وأوكرانيا بالتنسيق مع السلطات المجرية، فضلًا عن توفير الانتقالات إلى بودابست، وكذا توفير الإقامة اللائقة، ثم تسهيل عملية السفر والعودة إلى مصر. وقد أكد السفير محمد الشناوي للمواطنين عند وداعهم بمطار بودابست حرص الدولة على تقديم كافة أشكال الدعم لمواطنيها في الداخل والخارج على حد سواء، وتوفير كل ما يلزم من تدابير لضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.