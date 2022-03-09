الرئيس السيسي يشهد سلام الشهيد خلال فعاليات الندوة التثقيفية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلام الشهيد، في بدء الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد، من أماكن مختلفة، مثل المنصة وجامعة القاهرة وغيرها.
وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
وتأتى الاحتفالات تزامنا مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يوم 9 مارس 1969.
جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.
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