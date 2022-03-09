القوى العاملة : بدء قبول طلبات العمل علي 230 فرصة عمل ...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات راغبي العمل علي 230 فرصة عمل علي مهن الأمن والحراسة ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب ، وفرتها مديرية القوى العاملة ببورسعيد في شركة ايجي سكيورتي للأمن والحراسة برواتب تتراوح من 2800 وحتى 3400 جنيه، فضلا عن توفير مزايا السكن والمواصلات ووجبات غذائية ، وذلك للعمل فى مدينة الرحاب و 6 أكتوبر بالقاهرة .

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل ، والمساهمة في خفض معدلات البطالة .

من جانبه قال السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد: إن الوظائف المطلوبة هي: 30 فرد أمن للعمل بمدينة الرحاب، و 200 فرد أمن للعمل بمدينة 6 أكتوبر ، والسن من 21 سنة وحتى 50 سنة ، مع توفير سكن للعاملين ، ووسيلة مواصلات داخلية ، ووجبات ، فضلاً عن الحصول على 4 أيام إجازة فى حالة العمل لمدة 30 يوماً .

وأوضح مدير المديرية أنه على الراغبين في التقدم إحضار صورة من: (شهادة المؤهل، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمة العسكرية ) والتوجه لمقر مديرية القوى العاملة ببورسعيد ، أو مقر الشركة فيلا 116 - ب ، شارع بحدائق الأهرام - البوابة الأولي، كما يمكن التواصل من خلال الأرقام التالية : 01000960839 أو 01100628869 .