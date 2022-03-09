وزيرا السياحة والآثار والاتصالات يتابعان الموقف التنفيذى لرفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت...

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً موسعاً للوقوف على آخر مستجدات الأعمال فى مشروع رفع كفاءة سرعة خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية بجميع أنواعها على مستوى الجمهورية ولاسيما تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، كمرحلة أولى، استعداداً للتجهيزات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ « COP27».

جاء هذا الاجتماع فى إطار التنسيق الدائم بين وزارتى السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاجتماعات المستمرة لمتابعة الموقف التنفيذى لرفع سرعة الإنترنت بجميع المنشآت الفندقية لاسيما بعد صدور قرار وزير السياحة والآثار بإلزام جميع المنشآت الفندقية بكافة أنواعها برفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس، أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ونهاية العام الجارى بالنسبة لباقى المنشآت على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع فى هذا الشأن حيث تم التأكيد على أنه سوف يتم الانتهاء من توصيل كابلات الألياف الضوئية الخاصة بربط الشبكة الخارجية للشركة بغرفة الاتصالات الخاصة بالمنشأة، إلى 50 % من إجمالى عدد المنشآت الفندقية فى شرم الشيخ خلال شهر حتى تتمكن المنشأة من التعاقد على خدمة الإنترنت الفائقة السرعة.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على التوقيتات المحددة، واستعراض الدورات التدريبية التى تعدها وزارتى السياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جهاز تنظيم الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لمفتشى الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، على وسائل قياس أداء شبكات الإنترنت فى الفنادق وجودة الشبكات الداخلية ليتم تضمين تلك القياسات فى معايير التقييم الجديدة (HC) لهذه المنشآت.

حضر الاجتماع الأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية،والأستاذ أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وقيادات من الوزارتين والشركة المصرية للاتصالات.