السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن تسليح القوات المسلحة «الجيش الأبى» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عاجل- السيسى شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيلما تسجيليا بعنوان (الجيش الأبى) يستعرض الإعداد الجديد لعناصر الجيش المصرى ومنظوماته التسليحية لحماية أمنه القومى والإقليمى.فيلما تسجيليا عن تسليح القوات المسلحة «الجيش الأبى»





وتناول الفيلم إنشاء عدد من القواعد العسكرية البرية والبحرية والجوية والتى تعبر عن رؤية القيادة السياسية فى مواجهة مختلف التحديات وتوجت بإنشاء القيادة الاستراتيجية للجيش المصرى بما تحويه من العديد من المنشآت التى تضم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وتعد مدينة عسكرية ذكية لتكون بحق درعا يحمى وسيفا للوطن.

وتضمن الفيلم مقتطفات من تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسى أكد فيها أن "الجيش المصرى يعد أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمى ولايهدد ويؤمن ولايعتدى".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الندوة التثقيفية الـ35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة فى الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، والذى يوافق ذكرى استشهاد الجنرال الذهبى الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.