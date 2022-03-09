عاجل- بيان جديد من التنمية المحلية بشأن تمكين المرأة والتسرب من التعليم

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن الوزارة شاركت فى إعداد الاستراتيجية القومية عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومى للسكان وباقى الوزارات الشريكة، من خلال مراعاة كافة أبعاد القضية السكانية والمتمثلة فى (انخفاض مستوى خصائص السكان، وسوء توزيع وكثافة السكان، وارتفاع معدل نمو السكان) والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الاستراتيجية.

وفى هذا الإطار تابع شعراوى مع قيادات الوزارة الجهود المبذولة لإدماج المكون السكانى فى خطط التنمية المستدامة للمحافظات والمراكز، مما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلى، وموقف تنفيذ التوجهات المتعلقة بتطبيق اللامركزية فى إدارة البرنامج السكانى من خلال تطبيق الحوافز الإيجابية التى تهدف إلى تمكين المواطنين الأكثر احتياجاً والتخفيف من حدة الفقر، كما اطلع وزير التنمية المحلية على الجهود التى تبذلها قطاعات الوزارة لضمان الاتساق بين التدخلات على المستويين المركزى والمحلى.

واستعرض شعراوى تقريرا من قطاعات الوزارة فى هذا الصدد يشير إلى أن برامج الوزارة لعبت دوراً ملموسا فى محور تحسين الخصائص السكانية وتمكين المواطنين من الوصول لخدمات البنية الأساسية، خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية والذى استهدف تطوير 208 قرى فى 26 محافظة بالإضافة إلى برنامج حياة كريمة فى مرحلته التمهيدية 2019/2020، واستهدف 143 تجمعا ريفيا، فضلا عن دور الوزارة فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، والذى شملت المرحلة الأولى منه 52 مركزا تضم أكثر من 1400 قرية و10 آلاف عزبة ونجع وكفر، بخلاف برامج التنمية المحلية بالمحافظات.

وفيما يتعلق بمحور ضبط النمو السكانى، تنفذ الوزارة مشروع (تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية) بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الاتحاد الأوروبى منذ عام 2019، حيث تم إنشاء وتأسيس وحدات للسكان فى 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين أو نوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والخدمات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق خفض معدلات النمو السكانى بالمراكز والقرى والنجوع والكفور وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة لتلبية الحاجات غير الملباة للمجتمع.

وأشار التقرير إلى إن المشروع يهدف إلى حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسى القائم على النهج التشاركى، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج للملف السكانى، ودعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية.

وأوضح شعراوى أن الوزارة تدعم جهود المحافظات فى تمكين الفتيات والمرأة اقتصادياً ومواجهة التسرب من التعليم والتنمية ومواجهة عمالة الأطفال وزواج القاصرات ومكافحة الأمية وزيادة وعى المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات لتصبح قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلى بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والوزارات الأخرى وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب.

وقال الوزير إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عقد اجتماعات تنسيقية مع المحافظين لمتابعة أداء المحافظات وتبادل الخبرات فيما يخص ملف الزيادة السكانية واستكمال تشكيل وحدات السكان ومنسقيها فى المحافظات المتبقية واستمرار تفعيل آليات التنسيق مع المجلس القومى للسكان والوزارات والمبادرات المحلية والمجتمع المدنى وبناء القدرات من خلال التدريب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو أونلاين أو ميدانى بمراكز تدريب المحافظات وبناء قدرات مسئولى الإحصاء بالوحدات السكانية لتحديث تقارير أوضاع السكان لـ27 محافظة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه منذ بدء المشروع بالمحافظات تم إعداد إطار مؤسسى للتكامل مع المجلس القومى للسكان وإعداد دليل للمهام والإجراءات التنفيذية لتفعيل الإطار المؤسسى، كما تم القيام بزيارات ميدانية لمحافظات المشروع بهدف دعم الوحدات وبناء القدرات ومتابعة التطبيق لآليات العمل وكسب تأييد قيادات المحافظة وحضر هذه اللقاءات 720 منسق سكان خلال عام 2021 فقط.

وأشار إلى أن كل محافظة قامت بتخصيص منسق للسكان بكل قرية ومركز وحى ومديرية ليصل إجمالى عدد منسقين السكان فى 20 محافظة حوالى (4158 منسقا)، وقامت محافظات المشروع بتشكيل لجان سكانية تنسيقية بالمراكز والقرى لمناقشة المشكلات السكانية وتحليل الأسباب لوضع الحلول.

كما تم تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات وقامت الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعمل على إنشاء نظام إلكترونى لمتابعة مؤشرات الخطة الاستراتيجية القومية للسكان ويجرى حاليا تقييم النظام من خلال فريق من الوزارة والعمل على بناء قدرات المحافظات فى استخدام النظام.

وأوضح شعراوى أنه تم تدريب مراكز معلومات على إدخال البيانات وإعداد مؤشرات النظام المعلوماتى الإلكترونى للسكان والتنمية، ومن المخطط قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار باستكمال التدريب بعد تقييم النظام، كما قام المشروع بالتعاون مع محور تكنولوجيا المعلومات بالوزارة لعمل بوابة جيومكانية للسكان كجزء من بوابة الوزارة تحتوى على بيانات لأداء البرنامج السكانى ويجرى العمل لإدراج النظام المعلومات السكانى داخل نظام معلومات الوزارة، وقام المشروع أيضا بدعم وحدات السكان فنيا لإعداد تقارير تحليلية لوضع السكان بالمحافظة متضمناً مؤشرات لمتابعة محاور الإستراتيجية القومية للسكان والأبعاد السكانية المختلفة.

وفيما يخص محور بناء المهارات والقدرات البشرية قام المشروع بتقديم 19 دورة تدريبية استفاد بها 858 من قوة العمل السكانية، كما قدم المشروع 7 برامج تدريبية سكانية بسقارة لضمان استمرارية بناء قدرات وحدات السكان وقد استفاد منها (134) من وحدات السكان والمنسقين وسيتم استمرار التدريب بدعم فنى من المشروع، وتم عمل تدريبات أون لاين من خلال فريق عمل المشروع استفاد منها 608 منسقين سكان.

كما تم عمل 20 زيارة ميدانية لدعم وحدات السكان من خلال عقد لقاءات مع المحافظين وتوضيح مهام فرق العمل بالمحليات وكيفية التكامل مع أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات، ويتم خلال الزيارات أيضا تقديم دورات تدريبية عن آليات التنفيذ والتنسيق والمتابعة استفاد منها 720 منسق سكان.

وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يخص محور دعم دور الشباب فى عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة فى اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، فقد قامت 17 محافظة بنسبة 73% من إجمالى المحافظات بدمج شباب متطوع بالمجلس الإقليمى للسكان بإجمالى 68 شابا وفتاة للمشاركة فى اتخاذ القرار كما هو مخطط له بالخطة الاستراتيجية القومية للسكان.

كما أوضح التقرير أنه فيما يخص دعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة فى تنفيذ الأنشطة السكانية فقد قامت وحدات السكان ببعض المحافظات ببناء شراكات مع المبادرات الوطنية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج "اتنين كفاية" و" هى رائده بقنا" و"حماتى حياتى بأسوان" و"خليك إيجابى بسوهاج" وصولا إلى قطاعات أكبر من الجماهير.

كما قامت بعض محافظات المشروع بعمل مبادرات محلية مثل (خلفتك مسئوليتك إحسبها صح بالجيزة بهدف التوعية بخطورة زواج القاصرات- ختان الإناث - العنف ضد المرأة - الأميه والتسرب من التعليم واستفاد منها 4450 فردا) -- ( الخلفة مسئولية – شارك فى التنمية بالبحيرة بهدف تثقيف الشباب للتعرف على فرص التمويل والتدريب - وتقديم ندوات توعوية بالقضايا السكانية - قوافل سكانية - استكتاب محو أمية واستفاد منها 432200 فرد) – ( وقامت الأقصر ب 8 مبادرات مختلفة فى مجال التشغيل وتقديم فرص عمل استفاد منها 5070 سيدة وشابا وفتاة) ومن المخطط مبادرة فى القليوبية لمحو الأميه بالمحافظة لهذا العام.

وأوضح التقرير أنه تم التنسيق مع إدارة المعارض بمحافظة أسوان لإنشاء قاعدة بيانات للسيدات ممن يقُمْن بالحرف اليدوية (49 سيدة)، وكذلك أنواع المنتجات وعمل كود لكل منتج وتحديد المشكلات والتحديات التى تواجه تلك الحرف.

كما قامت وحدة السكان بقنا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وبمشاركة (18) جمعية أهلية لتنظيم معرض (شغل أيدينا) لتسويق منتجات الفتيات والشباب والتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة وصندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لتوفير قروض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال جولات بالمراكز والقرى لعمل حوار مجتمعى لرفع الوعى لدى المواطنين استفاد منها 8890 مواطنا، كما تم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بقنا تدريب (950) من الشباب والفتيات على الحرف المختلفة بهدف الحد من البطالة وتمكين المرأة وذلك فى 12 مركز تدريب مهنى وإيجاد فرص عمل حقيقية وتيسير فرص حصولهم على قروض صغيرة من مصادر مختلفة.

وأشار التقرير إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بقنا لدمج الأماكن ذات الأولوية فى خطة القوافل الطبية العلاجية المجانية المتنقلة والكشف بالمجان بقرى ونجوع محافظة قنا المحددة من منسقى السكان سالفا استفاد منها 80495 مواطنا، كما قامت قنا بالتنسيق والتواصل مع الإدارة العامة للتدريب بالمعهد القومى للاتصالات لعمل بروتوكول تعاون بين محافظة قنا والمعهد القومى للاتصالات بشأن تدريب الشباب لسوق العمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (بمبادرة شباب مصر الرقمية بمركز إبداع – بجامعة جنوب الوادى وجارى توقيع البروتوكول).

كما تم التنسيق مع التعليم والتضامن والصحة والثقافة وتنمية المشروعات بقنا لتنفيذ حوار مجتمعى حول القضية السكانية وخلق فرص عمل فى 3 مراكز دشنا والوقف وأبو تشت استفاد منها 150 مواطنا وسيدة.

كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بمشاركة 18 جمعية أهلية بقنا لتنفيذ 3 معارض لتسويق منتجات الأسر المنتجة من الفتيات والشباب الذين تم تدريبهم على الحرف المختلفة فى المحافظة لمن تم تدريبهم أو تابعين للأسر المنتجة استفاد منها 90 شابا وفتاة.

وأوضح التقرير أنه نظمت وحدة سكان الأقصر وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية وجامعة الأقصر مؤتمراً بعنوان (آمال وتطلعات الشباب) لمدة يوم واحد، استهدف رفع وعى الشباب بقيمة العمل، وتقديم سبل دعم للشباب لتحديد خارطة الطريق لتحقيق آمالهم المستقبلية والتعرف على مقومات فرص العمل المتاحة وفتح مجالات لتدريب 1000 شاب وتقديم فرص عمل لهم كمرحله أولى.

ووفقا للتقرير فقد تم المؤتمر بجهد ذاتى من مجتمع الأقصر دون أن تتحمل الدولة أية أعباء.

كما بدأ تفعيل شراكة مع مديرية شباب الإسكندرية لعمل مبادرة (معا نستطيع) بهدف التوعية بالقضية السكانية من خلال التصويت الحكومى لكافة أنشطة وخدمات المديريات ذات العلاقة بالقضية السكانية.

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